Крах армянского сепаратизма не за горами: политический хаос в Армении ускоряет процесс

Автор: Мехти Ахмедзаде

Последние происходящие в регионе события, в частности процессы в Армении, где политический хаос удерживается 3 года и никак не находит решения, показали, что нынешняя армянская власть постепенно сдает позиции и теряет свой авторитет. Между тем оппозиционная линия Кочарян-Саргсян, которую не было слышно последние месяцы, по-видимому, укрепляется.

Пока лебедь, рак и щука борются в Ереване - одни пытаясь безуспешно вытащить Армению из кризиса, а вторые вернуться к власти и продолжить грабить - своя внутренняя грызня произошла и в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, где остатки сепаратизма потеряли любые надежды на изменение новых реалий в регионе. Как результат преступник Араик Арутюнян исчерпал доверие. Встал с кресла и широкомордый Гурген Нерсисян, который жирел с каждым днем, несмотря на пропаганду о "голоде". Но сейчас не об этом.

Араик хоть и был связан с Кочаряном и Саргсяном, по характеру он был слабым человеком, а те, для группировки, для которых ныне открылись "новые возможности" постепенно активизируются и пытаются занять освободившиеся позиции. К примеру, заменяющий Араика Самвел Шахраманян и связанные с ним круги отличаются более радикальными позициями. Они пытаются продолжить пути, по которым некогда шли бандиты Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Все эти выше упомянутые лица, как известно, во время оккупации 20% территорий Азербайджана активно грабили регион и обогащали свои карманы, становясь долларовыми миллионерами. Поэтому неудивительно, что приоритетом для них является возвращение к кормушке. Они могут мечтать об этом сколько угодно, но Азербайджан этого не позволит. Дело в том, что принципиальная позиция Баку по Карабаху привела к тому, что армянский сепаратизм начал рушиться. Собственно поэтому после пинка, который получил Араик, комбинация бывших главарей хунты, состоящая из Саакяна, Гукасяна, Кочаряна, Саргсяна и посланного Россией в Ханкенди Рубена Варданяна пытается сформировать новый центр силы, желая добиться поддержки тлеющего сепаратизма в Карабахе на международной арене и перевести проблему в очевидное политическое пространство.

Активизация этих лиц говорит о том, что между политическими элитами была достигнута договоренность о ситуационном союзе. Поэтому недавно и состоялся так называемый "всенародный митинг". Главная цель - отстранить Никола Пашиняна от власти, остановить процесс, направленный на окончательное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, свести делимитацию и демаркацию условной государственной границы до уровня бессмысленных дискуссий, не допустить реализации проекта Зангезурского коридора в целом.

Пашинян же, в свою очередь, мечется в сторону Франции, делая подрывные заявления. Последние его высказывания показали, что он отступает от договоренностей, достигнутых в Вашингтоне и Брюсселе, и стремится создать новый, совершенно абсурдный формат переговорного процесса. Армянский премьер похоже не понимает, что в попытке противостоять сплотившимся против него силам, он угодил в капкан, говоря о несуществующем "Нагорном Карабахе" и поощряя более агрессивную риторику "карабахского клана". Произошедшие в Ереване события и озвученные всеми сторонами заявления показывают, что в Армении идет подготовка государственному перевороту. Пашинян чухнул и в панике делает заявления для внутренней аудитории, подрывая мирный процесс, чтобы удержаться у власти. Поможет ли это ему? Может быть. Но группа Кочарян-Саргсян тоже продолжит укреплять свои позиции, опираясь на Россию, которая, по-видимому, затеяла новую игру в регионе в ответ на провокации Франции, которая активно пытается вытеснить ее из Армении.

В целом, политически игры среди армянства будут оставаться напряженными, но проблемой для них будет то, что Азербайджан не будет сидеть сложа руки. Пашиняны, кочаряны, саргсяны и другие почему-то не хотят понимать, что их новые обещания и уверенность никогда не повлияют на новую реальность в регионе. Все это является иллюзией. Пока Баку ведет себя терпеливо и не идет на открытую конфронтацию, ведь мы не желаем становиться инициаторами новых военных операций, но, как показала Вторая карабахская война, предел терпения у Азербайджана есть.

Что бы ни пытались поделить, разделить и соединить армянские лебедь, рак и щука, ничего у них не получится. Ход событий лишь усиливает убежденность в том, что армянский реваншизм является неизлечимой болезнью. Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и другие могут сколько угодно мечтать и питать иллюзии о сильной Армении и сепаратизме в Карабахе, но эти мыльные пузыри лопнули давно. Ни они, ни Пашинян не понимают, что все эти действия армянской власти и оппозиции лишь быстро приближают тот день, когда тот самый сепаратизм исчезнет на территории Азербайджана, а Еревану снова придется встать на колени. Грызитесь, алчные господа за власть, а мы понаблюдаем с попкорном и непременно сделаем верные шаги.