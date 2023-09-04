Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана

4 сентября в 07:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кяльбаджарского района, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.