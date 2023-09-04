https://news.day.az/politics/1594754.html Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
4 сентября в 07:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кяльбаджарского района, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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