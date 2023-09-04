https://news.day.az/politics/1594770.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в Венгрию
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Венгрию
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Венгрию, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.
Как сообщается, в рамках визита планируется провести первое заседание азербайджано-венгерского стратегического диалога. Кроме того, Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими высокопоставленными чиновниками.
В рамках визита министр также выступит на конференции глав дипломатических миссий Венгрии.
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