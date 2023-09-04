Делегация ОИС прибыла в Гянджу

Делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) прибыла в Гянджу, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Члены делегации посетили районы, разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении и были проинформированы о военных преступлениях, совершенных против мирного населения в ходе 44-днейной войны.

Было отмечено, что вооруженные силы Армении нарушили нормы и принципы международного права и Женевскую конвенцию 1949 года, умышленно нанося удары по мирному населению Азербайджана путем обстрела жилых домов тяжелой артиллерией.

Отметим, что вчера гости посетили освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы.

Основная цель поездки - расследование на месте фактов разрушений, учиненных Арменией, принадлежащих азербайджанцам религиозных и культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и представление его международной общественности.