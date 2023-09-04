Посольство Азербайджана в Украине отложило запуск мобильной консульской службы

Посольство Азербайджана в Украине отложило запуск мобильного консульства из-за военной ситуации в стране.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в социальной сети "Х" (Twitter).

"В связи с небезопасной ситуацией ввиду продолжающихся военных действий в Украине, внедрение мобильной консульской службы, запланированное на 9 сентября 2023 года, переносится на неопределенный срок", - отмечено в сообщении диппредставительства.

Напомним, что некоторое время назад консульский отдел посольства Азербайджана в Украине планировал 9 сентября запустить мобильное консульское обслуживание в Одессе.