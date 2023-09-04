https://news.day.az/politics/1594828.html ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении Нахчывана
ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении Нахчывана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Сообщается, что 4 сентября в 09:50 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян Девелинского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Гейдарабадского населенного пункта Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
"ВС Азербайджана были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
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