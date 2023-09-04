Азербайджанская армия не позволила армянам вырыть окопы в Ходжавендском направлении

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, копка была немедленно остановлен", - сказали в ведомстве.