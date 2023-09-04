Азербайджанское общество Красного Полумесяца уже неделю ждет ответа

Представители и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) ждут здесь уже неделю.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник карабахскому бюро Trend сказал вице-президент AzQAC Гафар Аскерзаде.

Он отметил, что руководством общества были проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

"Мы пока не получили положительного ответа от противоположной стороны, и в настоящее время ждем, что они скажут. В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Карабаха армянского происхождения", - отметил он.

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