Азербайджанское общество Красного Полумесяца уже неделю ждет ответа
Представители и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) ждут здесь уже неделю.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник карабахскому бюро Trend сказал вице-президент AzQAC Гафар Аскерзаде.
Он отметил, что руководством общества были проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.
"Мы пока не получили положительного ответа от противоположной стороны, и в настоящее время ждем, что они скажут. В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Карабаха армянского происхождения", - отметил он.
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