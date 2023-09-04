Аллахшукюр Пашазаде примет участие в форуме в Индии

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправляется в Индию для участия в Форуме межрелигиозного диалога саммита G20.

Как сообщает в понедельник Day.Az, форум состоится 5-7 сентября в городе Пуна. Тема форума - "Установление мира и устойчивое развитие во всем мире посредством межрелигиозной гармонии".

Председатель УМК выступит на первом пленарном заседании форума. Также в рамках мероприятия предусмотрены его участие в различных культурных программах, встречи с участниками форума и официальными лицами.

Азербайджан на Форуме межрелигиозного диалога G20 также представит исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.

Отметим, что Форум межрелигиозного диалога, проводимый в преддверии саммитов G20, является авторитетной межрелигиозной глобальной платформой. Шейх уль-ислам А.Пашазаде, бывший участником мероприятий Форума межрелигиозного диалога G20 в Болонье и на Бали, был приглашен на очередное мероприятие в Индии президентом Форума межрелигиозного диалога G20 Колом Дурхамом.