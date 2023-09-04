4 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла членов группы дружбы Израиль-Азербайджан Евгения Сову, Ошера Шкалима, Татьяну Мазарски и Алмога Джохени.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Израиль - дружественные страны и партнёры, между которыми идёт энергичный политический диалог. Исключительную роль в развитии отношений играет обмен визитами, а также проведение встреч на высоком уровне. Было сказано и о том, что евреи и азербайджанцы веками живут бок о бок в мире, дружбе и взаимопонимании.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между Милли Меджлисом и Кнессетом и отмечались значение как деятельности групп взаимной дружбы, так и двусторонних визитов парламентариев в деле развития отношений между законодательными ассамблеями Азербайджана и Израиля.