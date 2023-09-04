Притча об осле и морковке на армянский лад

Автор: Акпер Гасанов

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Альянс.

"Никол Пашинян, призываю Армению вступить в НАТО. Джо Байден защитит Армению", - написал он в X. И этот призыв достоин отдельной статьи, начать которую нужно с простого вопроса - а с чего этот Гюнтер Фелингер взял, что Армении кто-то угрожает?

Да, мы слышим регулярные вопли от представителей военного и политического руководства РА по поводу того, что "Азербайджан оккупировал часть Армении". Но это не более, чем элемент спекуляции и манипуляции. Азербайджанских войск на территории РА не было и нет. В отличие от незаконных армянских вооруженных формирований, которые присутствуют в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Присутствуют, вопреки четырем резолюциям ООН по этому поводу, в которых содержалось четкое требование об их выводе с оккупированных на тот момент территорий нашей страны. Присутствуют они там и вопреки подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению. Там также четко указано, что российские миротворческие войска вводятся в регион одновременно с расформированием и выводом всех незаконных армянских вооруженных формирований.

Это свое обязательство официальный Ереван не выполнил. Армянская сторона называет данных боевиков "Силами самообороны". И финансируются они из армянского госбюджета. Плюс, координация их действий идет через МО Армении. Так что угрозу несут армяне. Угрозу Азербайджану. И если ее "не видит" Гюнтер Фелингер - это еще не означает, что ее нет.

Кроме того замечу, что в условиях отсутствия согласия официального Еревана осуществлять реальные шаги по подписанию мирного соглашения, нет и процесса взаимного признания границ. Соответственно, где заканчивается Азербайджан и где начинается Армения - это еще нужно уточнить, зафиксировать, официально признать. Вряд ли председатель Европейского комитета по развитию НАТО не знает столь прописной истины.

Не может он не знать и того, что в члены НАТО не примут Армению, которая уже состоит в ОДКБ и на территории, которой есть российская военная база. Кроме того, в Конституции РА прописано, что гарантом безопасности РА является Россия. Та самая, с которой у НАТО сейчас имеет место противостояние в Украине. То есть, Армении нужно будет пройти долгий путь по выводу российской военной базы из Гюмри, по выходу из ОДКБ и только потому претендовать на членство в НАТО.

Именно претендовать, не более того. Мы же видим, сколь долог путь в Альянс для тех же Грузии и Украины. Да, страны-члены Альянса помогают Украине оружием, консультациями и всем возможным. Но даже в условиях той огромной поддержки, что имеет Украина, пока ее не собираются принимать в НАТО. А ведь Украина является жертвой войны. Армения же, напомню, является всем миром признанной страной-оккупантом. Так что, снова мы видим нелепицу в призывах герра Гюнтера.

Плюс Армения самым активным образом поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, согласно известной статье в The New York Times, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США указано, что в 2022 году Армения импортировала из США и ЕС чипов и микропроцессоров, соответственно, на 515 и 212 процентов больше, чем в 2021 году. При этом 97 процентов все той же продукции Армения перепродала в Россию.

Да, именно Армения стала страной, которая больше всех зарабатывает на параллельном экспорте, помогая той самой России, против которой коллективный Запад ввел санкции.Азербайджан же, наоборот, является страной, которая политически, дипломатически и экономически помогает Украине, неоднократно отправляя ей гуманитарную помощь. Сколько помощи Армения отправила Украине? Правильно - нисколько.

Уверен, что Гюнтер Фелингер хорошо обо всем этом осведомлен. Но он лукавит, причем осознанно. Дело ведь еще и в том, что для подтверждения членства той или иной страны в НАТО нужно согласие всех государств, входящих в Альянс. А там у Азербайджана есть масса давних, проверенных союзников. Это и Турция, и Венгрия, и иные страны. И они заблокируют членство РА в НАТО. Это очевидно, но герр Гюнтер пытается оболванить население РА.

Его речи, впрочем, нужно рассматривать в более широком контексте. Имеет место попытка ряда европейских стран, в первую очередь, Франции, закрепиться в регионе Южного Кавказа именно через Армению. Вот и звучат в их исполнении разного рода посылы, обещания, которые в реальности очень напоминают притчу про осла, который долго бегал за морковкой, которую привязали перед его носом. Если в РА готовы считать себя таким ослом, то это их выбор. К членству РА в НАТО все это не имеет никакого отношения.