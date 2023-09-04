Агентство по разминированию о работах по устранению минной угрозы на освобожденных территориях
Сразу после освобождения территорий Азербайджана от оккупации начались работы по разминированию, которые в данный момент продолжаются в ускореном темпе.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АNAMA) Вугар Сулейманов в своем выступлении во время презентации машины для разминирования, произведенной в Азербайджане.
"На протяжении двух лет мы закупали технику для разминирования зарубежом, однако сейчас та же техника производится в Азербайджане, что очень радует", - добавил он.
Отметим, что предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования "Revival P", произведенную группой компаний "Improtex".
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