Агентство по разминированию о работах по устранению минной угрозы на освобожденных территориях

Сразу после освобождения территорий Азербайджана от оккупации начались работы по разминированию, которые в данный момент продолжаются в ускореном темпе.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АNAMA) Вугар Сулейманов в своем выступлении во время презентации машины для разминирования, произведенной в Азербайджане.

"На протяжении двух лет мы закупали технику для разминирования зарубежом, однако сейчас та же техника производится в Азербайджане, что очень радует", - добавил он.

Отметим, что предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования "Revival P", произведенную группой компаний "Improtex".