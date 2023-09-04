Азербайджанскому агентству передана машина для разминирования отечественного производства

Как уже сообщалось, предприниматели безвозмездно передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования "Revival P" производства группы компаний "Improtex".

4 сентября состоялось мероприятие по случаю передачи этой машины Фондом возрождения Карабаха Агентству Азербайджана по разминированию, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, руководство группы компаний "İmprotex", член Наблюдательного совета Фонда, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, партнеры и доноры Фонда, а также представители СМИ.

Рахман Гаджиев отметил, что победа в 44-дневной войне азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, наряду с новой реальностью в регионе, способствовала началу нового этапа в истории Азербайджана. Говоря о деятельности Фонда и реализуемых проектах, председатель правления отметил, что связи Фонда с донорами и партнерами развиваются день ото дня, и в рамках этого сотрудничества Фонду, наряду с денежными средствами, передаются безвозмездно технические средства. Председатель правления выразил уверенность, что переданная машина для разминирования внесет большой вклад в работу по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, тем самым обеспечив безопасность соотечественников. Гаджиев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в передачу Фонду машины для разминирования, назвав это достойным похвалы образцовым шагом.

В свою очередь Вугар Сулейманов проинформировал участников мероприятия об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После выступлений были продемонстрированы видеоролики, посвященные деятельности Агентства по разминированию. Затем председателю правления Агентства был вручен сертификат машины для разминирования "Revival P". Далее участники мероприятия ознакомились с машиной для разминирования "Revival P".

Напомним, что ранее в Фонд возрождения Карабаха донорами была пожертвована техника различного назначения. В настоящее время эта техника широко используется в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Фонд возрождения Карабаха благодарит всех своих партнеров, которые пожертвовали как денежные средства, так и технику для восстановления освобожденных от оккупации территорий, и приглашает оказать поддержку в вопросе восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.