Азербайджан разминировал 95 тысяч га территорий

С ноября 2020 года в Азербайджане размирована территория в 95 тысяч гектаров.

Как передает в понедельник Day.Az, об это в интервью журналистам заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АNАМА) Вугар Сулейманов.

"Было найдено и обезврежено около 30 тысяч пехотных, 17 тысяч противотанковых и боле 40 тысяч неразорвавшихся мин и боеприпасов. 305 человек подорвались на минах. 57 из них погибло, а остальные получили телесные повреждения разных степеней",- добавил он.

Отметим, что предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования "Revival P", произведенную группой компаний "Improtex".