Две политпартии прошли регистрацию в Минюсте

Сегодня министерство юстиции Азербайджана зарегистрировало две партии - "Ağ Partiya" и Партию гражданской солидарности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, башган "Ağ Partiya" Турал Аббаслы сказал, что реестр членов партии был проверен на соответствие закону, и она была зарегистрирована.

Заместитель председателя Партии гражданской солидарности Самир Асадли в связи с регистрацией отметил, что на следующем этапе министерству будут представлены новый вариант устава и программы партии.

Напомним, что после принятия нового закона "О политических партиях" требование о численности членов партии в 1000 членов было увеличено в пять раз. Согласно официальной информации, 27 политических партий представили список своих членов в министерство юстиции. Большинство партий, в том числе вышеупомянутые, не прошли регистрацию, им было предоставлено время для устранения недочетов в документах.