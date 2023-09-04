Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии

В рамках визита в Венгрию глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петером Сиярто.

Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X" (Twitter), сообщает в понедельник Day.Az.

После встречи один на один встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций сторон.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил с официальным визитом Венгрию. В рамках визита планируются проведение первого заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога, встречи Джейхуна Байрамова с высокопоставленными чиновниками. Также министр выступит на конференции глав дипломатических миссий Венгрии.