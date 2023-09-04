https://news.day.az/politics/1594969.html В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке - ФОТО
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке - ФОТО
Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки, в азербайджанской армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Основная цель соревнований, которые будут проходить в несколько этапов, - поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений, совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение стремления личного состава к здоровой конкуренции. По итогам состязаний состоится награждение победителей", - говорится в сообщении министерства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре