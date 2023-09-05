Армия имени «несокрушимого» Нарека обречена

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне правительство Армении одобрило программу перехода на контрактную службу "Защитник Отечества". Выступая на заседании, премьер-министр Никол Пашинян призвал армян подключаться к программе и заявил, что Армения этим сделала шаг к профессиональной армии.

Как и все в Армении, армия этой страны всегда служила средством пиара, позерства и накручивания политических очков. А кто лучше Никола Пашиняна осведомлен о пиар-приемах. В свое время он активно тестировал их на гражданах Армении, и достаточно успешно, чему свидетельство пять лет на премьерском посту, несмотря на поражение в войне, провал экономики и невыполнение всех обещаний, данных армянам.

Сегодня Пашинян взял на себя роль рекламного агента армии. У армянского народа нет достойных примеров, способных вдохновить молодежь своими подвигами и заставить не бежать с поля боя, когда становится по-настоящему горячо. Пантеон "героев" полон негодяями и военными преступниками. Хоть их ликам поклоняются и рассказывают о них легенды, все, что происходит с Арменией с начала ее относительной независимости, заставляет молодое поколение заподозрить, что что-то тут не так.

Программа "Защитник Отечества" призвана удерживать армянских мужчин в армии, соблазнив материальными благами, бытовыми преференциями и прочими удобствами. И не только. Премьер-министр страны, как манекенщица, выстаивающая в автосалоне у дорогого автомобиля, чтобы своими достоинствами дополнить достоинства чуда автопрома, взялся рекламировать новую программу министерства обороны. Армянские СМИ сообщают, что Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видео об одном из участников программы "Защитник Отечества". "Нарек и ему подобные - будущее нашей армии и государства. 20-летний солдат-срочник, ставший контрактником, живет в собственном доме, служит/работает в армии, получает зарплату в размере 500-600 тысяч драмов. Он интеллектуален, физически силен, морально целеустремлен и несокрушим", - прорекламировал Пашинян. Хотелось бы, правда, еще узнать поподробнее о росте, весе, объеме талии и прочих технических характеристиках "несокрушимого" Нарека, но премьер решил оставить это в тайне.

Уже лет десять в Армении пытаются реформировать свою армию. Пытались Оганян, Саркисян, Тоноян, теперь вот пыхтит Папикян. Попеременно каждый выдвигал свою особую методику, изобретал программы, призванные возбудить в мужской половине населения желание выполнить свой конституционный долг. Армян убеждали, что у них имеются некие славные воинские традиции, что в начале 90-х армянская армия была сильнейшей в регионе и этот статус нужно сейчас непременно вернуть. Но все это не срабатывало. Поэтому военные и гражданские власти периодически бросали взгляды на слабый пол. Попытки реформировать армию за счет женщин тоже предпринимались и тоже провалились. Добровольно идти служить не хотел никто. В этом свете очень занятно звучит новость от апреля этого года. На заседании правительства министр обороны Папикян заявил, что в Армении предусматривается внедрить систему обязательной военной службы на добровольной основе для женщин. Похоже, правительство Пашиняна взялось за реформирование армии всерьез, если служба для женщин станет обязательной и добровольной одновременно. Как Папикян себе это представляет, трудно сказать. Но речь, по всей видимости, идет именно об обязательном призыве девушек на военную службу. Правда, они могут отказаться от обязательной службы до призыва, если пойдут в армию... добровольно. Это как?...

Пашинян очень старается показать себя военным реформатором, хотя не смыслит в этом вопросе ничего. Как бы он не старался, ему не угнаться за Сержем Саргсяном, в бытность которого армию в Армении реформировали вдоль и поперек, пытаясь сделать из бандформирования современные и серьезные вооруженные силы. Но ничего не вышло. Бандформирования так и остались бандформированиями, принцип единоначалия и воинская дисциплина не прижились. Саргсяновский министр обороны Виген Саркисян обещал превратить армян в нацию-армию по примеру Израиля. Этот странный деятель, ни одного дня не служивший в армии, собирался поставить под ружье всех граждан, считая, что не только те, кто служит, но все население должно иметь связанные с армией многочисленные программы. То есть вся Армения должна работать на армию. В Армении любят цветистые фразы и поэтичные названия. Сегодняшняя программа МО называется "Защитник Отечества", при Серже были запущены аж целых две - "Честь имею" и "Это я". Последняя особенно примечательна. Не только дурацким названием. Она была рассчитана на тех призывников, которые пожелали бы служить на оккупированных территориях Азербайджана. Желающих в ней участвовать добровольно практически не было.

Армейская служба всегда была в Армении непопулярна. Армяне не воины. Бегать с оружием в составе незаконных формирований, воевать с безоружными женщинами и стариками - это одно, а служить в регулярной армии, где один шаг в сторону, да еще в военное время, расценивается как предательство, - это совсем другое. В Армении очень старались эту реальность изменить. Мифы и сказки не помогали, не помогали и живые примеры "героев" вроде самого Сержа Саргсяна или Сейрана Оганяна. Чтобы исправить ситуацию, правящие режимы пытались изобрести велосипед, особенно активизировавшись после апрельских боев, напугавших армянскую сторону несказанно.

Когда-то Серж Саргсян, въехавший на танке из Карабаха во власть в Армении, отбиваясь от обвинений в безобразиях, творящихся в вооруженных силах, обвинил во всем общество. "Армия - зеркало общества, и те недостатки, те проблемы, которые существуют в обществе в той или иной мере, конечно, всегда будут существовать в армии", - изрек он. Соратник Саргсяна Айказ Багманян добавил в красках: "Посмотрите, что сегодня творится на улицах Армении: стреляют, бьют, убивают друг друга, каждый день бывает один случай, почему мы удивляемся, что в армии тоже может произойти случай? Это же не чужая армия, это армия нашей страны. В армию идут те же парни, не так ли?". Виген Саркисян попытался исправить ситуацию, провозгласив армию уже не зеркалом, а школой общества, но этот вариант популярностью не пользовался. Потому что все понимали и понимают сейчас, что именно армия является отражением общества, а не наоборот.

44-дневная война разрушила все мифы, созданные вокруг армянской армии. Избыточные патриоты убеждали общество, что армия была, но ее разрушил Никол Пашинян, сторонники Пашиняна заверяли, что боеспособной армии в Армении никогда не было, точнее, армия, доставшаяся новому премьеру, "не та, что побеждала" в начале 90-х. Если почитать комментарии под постом Никола о "несокрушимом" Нареке, можно убедиться в том, что многие армяне реально верят, что сильная и непобедимая армия у них когда-то была. Никто ее не видел, но о ней ходят легенды. В том, что ее нет, обвиняют, конечно же, Пашиняна. И тут хотелось бы вступиться за Никола. Позвольте, а причем тут он? Разве его армия бежала, обгоняя гражданских, с линии фронта в апреле 2016 года? Это была та самая армия, построенная по принципу вооруженного бандформирования, где каждый, кто с оружием, отдает приказы и каждый может покинуть поле боя, не понеся за это наказания. То есть хочу воюю, хочу - нет. По идее, уже после апрельских боев, под трибунал и расстрел по законам военного времени должны были пойти десятки военнослужащих. Этого не было сделано, и во время Второй карабахской войны с поля боя побежали уже десятки тысяч "железных ашотов". Интереснее было наблюдать, как в 2016 году тогдашние власти пытались разоружить толпы "ветеранов-победителей" - единственную свою надежду. Престарелым боевикам роздали оружие, но они не стали воевать, а сбежали с ним в Армению, используя потом против властей и в криминальных целях.

Уже во время апрельских боев армяне поняли, что у них нет армии. И именно поэтому бросились штамповать программы, одну несерьезнее другой. Думается, поражение в 44-дневной войне не стало для соседей такой уж неожиданностью. В победу же в новой войне, которую Пашинян по глупости упорно провоцирует, верят только болтуны из соцсетей.

Армия Армении имени "несокрушимого" Нарека обречена.