https://news.day.az/politics/1595023.html Состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога - ФОТО
Состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и торговли страны Петером Сиярто.
Об этом в понедельник сказали Day.Az в МИД Азербайджана.
Встреча один на один между министрами продолжилась с участием делегаций обеих сторон, состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре