Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и торговли страны Петером Сиярто.

Об этом в понедельник сказали Day.Az в МИД Азербайджана.

Встреча один на один между министрами продолжилась с участием делегаций обеих сторон, состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

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