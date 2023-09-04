https://news.day.az/politics/1595026.html Кулаков официально назначен командующим РМК в Карабахе
С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахе, возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича,
Кулаков официально назначен командующим РМК в Карабахе
С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахе, возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича,
передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны РФ.
Он сменил на этом посту Александра Ленцова, назначенного в апреле 2023 года.
Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.
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