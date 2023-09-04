Кулаков официально назначен командующим РМК в Карабахе

С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахе, возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича,

передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны РФ.

Он сменил на этом посту Александра Ленцова, назначенного в апреле 2023 года.

Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.