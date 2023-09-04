Одесский раввин обвинил Армению в оскорблении памяти жертв Холокоста

Глава Одесской иудейской религиозной общины Шломо Бакшт разместил на своей странице в Facebook ссылку на публикацию израильского англоязычного издания The Jerusalem Post с призывом бакинского раввина Замира Исаева к евреям во всем мире выступить против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста армянской пропагандой, передает в понедельник Day.Az.

"Любые "сравнения" - это оскорбление памяти святых (жертв) Холокоста", - пишет Бакшт.

Тем самым он отреагировал на заявления армянских деятелей, которые цитировались в обращении Исаева: "В интервью AFP премьер Армении Пашинян обвинил власти Азербайджана в якобы создании "настоящего гетто" в анклаве, и это якобы "подготовка к очередному Холокосту". Представитель сепаратистов Варданян даже заявил, что "страдания армян больше, чем страдания жертв Холокоста..."

Отметим, что ​​еврейские религиозные СМИ в Израиле, Франции и США широко освещают выступление раввинов разных стран против антиазербайджанской кампании.

С 27 августа уже более десятка крупных еврейских религиозных представителей публично выступили против демонизации Азербайджана и использования армянской пропагандой темы Холокоста.