https://news.day.az/politics/1595048.html Армяне вновь открыли огонь по позициям ВС Азербайджана
Армяне вновь открыли огонь по позициям ВС Азербайджана
5 сентября в 01:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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