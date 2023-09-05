Армяне вновь открыли огонь по позициям ВС Азербайджана

5 сентября в 01:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.