https://news.day.az/politics/1595050.html В Баку опровергли очередную ложь армян
В Баку опровергли очередную ложь армян
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 5 сентября с 00:05 до 00:20 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Заркенд, не соответствует действительности, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сказали в ведомстве.
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