В Баку опровергли очередную ложь армян

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 5 сентября с 00:05 до 00:20 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Заркенд, не соответствует действительности, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сказали в ведомстве.