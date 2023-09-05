В Азербайджанской армии продолжаются тренировки в связи с новым учебным периодом

В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии продолжаются состязания и тренировки, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом подразделения, покинув пункты постоянной дислокации, выдвигаются в учебные центры и на полигоны. Основной целью проведения состязаний является повышение знаний и умений военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боевой подготовки", - говорится в сообщении ведомства.