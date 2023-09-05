https://news.day.az/politics/1595063.html В Азербайджанской армии продолжаются тренировки в связи с новым учебным периодом - ВИДЕО
В Азербайджанской армии продолжаются тренировки в связи с новым учебным периодом - ВИДЕО
В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии продолжаются состязания и тренировки, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В соответствии с планом подразделения, покинув пункты постоянной дислокации, выдвигаются в учебные центры и на полигоны. Основной целью проведения состязаний является повышение знаний и умений военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боевой подготовки", - говорится в сообщении ведомства.
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