ФАО готова сотрудничать с Азербайджаном для развития сельского хозяйства Карабаха

Мы находимся в процессе завершения подготовки нового этапа партнерской программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

"Отношения между ФАО и Азербайджаном зародились в начале 90-х годов, и с 2015 года у нас есть офис в Азербайджане. Сотрудничество между нами развивается очень успешно с момента создания и подписания стратегии партнерства. Мы очень тесно сотрудничаем с министерством сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды и другими заинтересованными сторонами в Азербайджане. Первый этап соглашения на данный момент завершен. Мы находимся в процессе завершения подготовки следующего этапа, и перспективы для сельскохозяйственного сектора в этой стране действительно масштабные", - сказал он.

По словам представителя ФАО, многое еще предстоит сделать, и с некоторыми улучшениями, технологиями, новыми практиками в сельском хозяйстве большая польза может быть извлечена не только для сельского населения, но и для страны в целом.

Он также отметил, что ФАО готова поддержать развитие сельского хозяйства в Карабахе.

"У нас есть большой опыт в других странах мира в развитии сельского хозяйства и восстановлении в постконфликтных зонах. Эти районы переживают очень трудные времена, и восстановление сельского хозяйства в этих районах очень важно", - сказал он.

По его словам, в этом контексте ФАО уже поддерживает инициативу правительства Азербайджана по земельным реформам, распределению земель, планированию землепользования. Кроме того, может быть оказана поддержка самим фермерам в восстановлении сельскохозяйственного производства.

"Некоторые из этих районов все еще не очищены от наземных мин и взрывчатых веществ, так что это еще одна проблема, которую необходимо решить. И затем, нам нужно выяснить, какая сельскохозяйственная модель является наилучшей для этих районов. Такие факторы как климат, доступность воды - необходимо учитывать множество переменных, прежде чем мы решим, какой способ является наилучшим", - пояснил представитель ФАО.

Он также добавил, что в дальнейшем ФАО может предоставить техническую экспертизу, опыт в наращивании потенциала и любую помощь, необходимую для поддержки правительства в реализации его предполагаемой стратегии.

Как отметил Мухаммад Насар Хаят, ФАО оказывает поддержку Азербайджану в экспорте его продовольственных товаров по всему миру.

"Азербайджан импортирует много продовольствия, особенно пшеницы и мяса. Если цены вырастут, это может повлиять на доступность и потребление этих товаров. Азербайджан - страна, богатая ресурсами, у нее их достаточно, чтобы прокормить свое население. Но, тем не менее, пищевой баланс, то, что мы производим и что потребляем, нуждается в улучшении. Нам нужно меньше полагаться на импорт", - сказал он.

По словам представителя ФАО, в Азербайджане действительно качественные продукты питания, которые можно экспортировать в другие страны по всему миру.

"Фрукты в Азербайджане, например, очень высокого качества и в целом производятся органическим способом. Все это создает рынок для специфических азербайджанских продуктов, которые нужно экспортировать, чтобы больше зарабатывали фермеры, занимающиеся сельским хозяйством", - сказал Насар Хаят.

Он добавил, что ФАО поддерживает правительство Азербайджана в вопросах безопасности пищевых продуктов, пищевых стандартов, повышения производительности в этой сфере, в вопросах упаковки, маркировки - всего, что необходимо для выхода на международный рынок.

Между тем, как справедливо заметил Мухаммад Насар Хайят, для сельскохозяйственного производства второй по важности вещью после земли является вода.

"Сельское хозяйство занимает очень уникальное положение в решении проблем дефицита воды, потому что, с одной стороны, сельскохозяйственный сектор использует большую часть водных ресурсов, но, с другой стороны, сельское хозяйство несет ответственность за некоторое загрязнение воды и ее растрату. Итак, в этом контексте нам нужно посмотреть на то, что наилучшим образом подходит для конкретной системы сельскохозяйственного производства. И здесь, в Азербайджане, нам необходимо повысить эффективность использования водных ресурсов. И я также вижу, что правительство Азербайджана предприняло несколько действительно эффективных шагов. Существуют субсидии на высокоэффективные системы орошения, будь то с использованием разбрызгивателей или капельного орошения. Для внедрения этих современных технологий предусмотрены субсидии. Нам необходимо расширить охват этими субсидиями", - сказал он.

Еще одной областью, над которой ФАО работает в Азербайджане, является улучшение состояния почвы. Почвы деградированы очень серьезным образом. Восстановление жизни почвы будет способствовать тому, что она станет более продуктивной, что включает в себя производственные системы, какие удобрения мы используем, какие культуры выращиваем, отметил он.

По его словам, устойчивое лесопользование - это еще один природный ресурс, который необходимо сохранять, а также водосбережение, сбор воды, в частности, то, как воду можно собирать, использовать более эффективно. Использование пестицидов также является вопросом, на котором следует сосредоточить внимание, особенно для того, чтобы убедиться, что они не наносят ущерба окружающей среде.

"Безусловно, продовольственные системы охватывают многое, помимо производства. Подход ФАО заключается в охвате целых продовольственных систем, которые включают мероприятия, предшествующие производству, то есть подготовку семян и почвы и консервирование, посадку, сбор урожая, послеуборочную сортировку, экономию пищевых отходов, маркировку, транспортировку, маркетинг, приготовление пищи - это все области, которые нам необходимо охватить. Итак, будущее, которое я вижу у существующей сельскохозяйственной модели - трансформация в более устойчивый и прибыльный сельскохозяйственный сектор, который затем сможет вносить вклад в национальную экономику, ВВП страны, а также делать здоровую и питательную пищу доступной для населения в любое время. Это и наша цель, и заявленная задача правительства Азербайджана, и мы здесь для того, чтобы поддержать страну в этом процессе", - сказал в заключении Мухаммад Насар Хаят.