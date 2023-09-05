В Азербайджане проводится тренинг в рамках «Программы расширения военного образования» НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Национальном университете обороны Азербайджана проводится тренинг "Совершенствование педагогов-инструкторов", передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Основной целью тренинга является подготовка ведущих инструкторов, совершенствование знаний и умений педагогического состава Национального университета обороны. Отметим, что тренинг продлится до 8 сентября", - сказали в ведомстве.