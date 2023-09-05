Назначен новый военный атташе Турции в Азербайджане

Генерал Сонер Оручоглу назначен новым военным атташе Турции в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что Сонер Оручоглу уже приступил к работе.

"Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи пожелал С.Оручоглу успехов в работе, а также выразил надежду, что новый атташе поспособствует еще большему укреплению связей между Турцией и Азербайджаном в военной и оборонной сфере", - говорится в заявлении посольства.