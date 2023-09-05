https://news.day.az/politics/1595166.html Армяне продолжают незаконные перевозки в Карабахе под присмотром миротворцев - ВИДЕО
Армяне продолжают незаконные перевозки в Карабахе под присмотром миротворцев - ВИДЕО
Незаконные действия армянских сепаратистов на территории Карабаха продолжаются в сопровождении российских миротворцев, сообщает во вторник Day.Az.
На кадрах, которые представляет вниманию читателей Day.Az, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.
Напомним, что видеокадры оотносительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированны и ранее.
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