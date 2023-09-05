Джейхун Байрамов обсудил Южный Кавказ с комиссаром ЕС

Сегодня в рамках визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Будапеште с комиссаром Европейского Союза по политике соседства и расширения Оливером Вархели.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, в том числе текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов отметил наличие многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, подчеркнув, что в этой конкретной области существует ряд вопросов, а также, что уровень развития отношений в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической безопасности и других областях вызывает удовлетворение. Было отмечено, что проект нового всестороннего соглашения, которое планируется подписать между Азербайджаном и ЕС, может сыграть важную роль в дальнейшем развитии связей.

Была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, который предусматривает совместную деятельность в сфере энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов.

Говоря об инициативах, выдвинутых Азербайджаном в области связей по расширению потенциала международного транспортного маршрута "Средний коридор - Транскаспийск", Джейхун Байрамов отметил, что открытие в регионе всех транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, может внести значительный вклад в этот процесс.

Он также подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписании мирного договора, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении реинтеграции армянского населения, проживающего в регионе, а также провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.