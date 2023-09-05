https://news.day.az/politics/1595170.html В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану подготовки на 2023 год, проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны.
На учебных сборах проводятся занятия по строевой подготовке и по связи, военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики оружия и техники, а также правила обращения с ними.
Основное внимание на сборах уделяется совершенствованию боевых навыков, повышению знаний и умений военнообязанных запаса.
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