Западные лидеры стремятся в Баку, чтобы сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым

Сегодня лидеры Запада спешат в Баку, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает во вторник Day.Az, об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Помню, как мы начали строить отношения с Азербайджаном в 2010 году. С какой критикой нам пришлось столкнуться. А сегодня западные лидеры стремятся в Баку за фото с Президентом Азербайджана", - написал он.

По его словам, с 2010 года Азербайджан и Венгрия поддерживают дружественные отношения.

"Несмотря на то, что в этом году начался физический поток природного газа из Азербайджана в Венгрию, наша дружба с Азербайджаном никак не связана с этим и не зависит от экономической активности", - говорится в публикации.