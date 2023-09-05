Армению предупредили о худших последствиях

Неспособность Армении извлечь уроки из войны может обернуться для нее более худшими последствиями.

Как передает Day.Az, об этом во вторник собщил Trend военный эксперт, офицер запаса Азер Байрамов.

"Хотя Армения после Второй Карабахской войны предприняла определенные шаги имитационного характера касательно мира, в реальности мы видим прямо противоположное. Если относительно шагов к миру были действия, состоящие только из выступлений, то с учетом вооружения армии, привлечения личного состава и резервистов к учениям, можно понять, что армяне готовятся к реваншу", - сказал он.

По словам А.Байрамова, Армения подписывает договоры о закупках вооружений с несколькими странами.

"Многие из этих видов оружия предназначены для атаки. Все это говорит о том, что у Армении нет намерений относительно мира. Армения готовится к реваншу, прибегая к военным и политическим провокациям на протяжении трех последних лет, замораживая сложившуюся ситуацию. Армения все больше наращивает число провокаций. Примером может служить созданное ими гуманитарное шоу. Весь мир видел, что это шоу не имеет под собой никаких оснований", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что использование Арменией ударных беспилотников и беспилотных летательных аппаратов в провокациях свидетельствует о том, что они готовятся к более серьезным провокациям.

"Причем речь идет не только о провокациях в Карабахе. Чтобы отвлечь внимание, они прибегают к провокациям и на условной азербайджано-армянской границе. Тем самым они преследуют цель привлечь больше внимания международных организаций. Однако азербайджанская армия решительно препятствует любым действиям противника.

Согласно требованиям международного права, война и военная операция оправданы лишь в 4 случаях. Два из них относятся к ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, где существует угроза со стороны сепаратистских и армянских незаконных вооруженных формирований. Их нейтрализация является легитимным правом Азербайджана в соответствии с конвенциями Организации объединенных наций, в том числе Гаагской конвенцией", - добавил Байрамов.