«Главное, чтобы не из Агдама»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"- Девушка, а девушка, вас как зовут?

- Таня.

- А меня Федя.

- Ну и дура..."

"Ну и дура" - хочется сказать проживающей в зоне временной дислокации российских миротворцев Анне Мангасарян, выставившей в Фейсбуке фото неаппетитных кукурузных лепешек с радикально патриотичной подписью, смысл которой сводится к следующему: неделю без хлеба, наконец, купила, гадость, но не жалуемся, потому что главное - чтобы не из азербайджанской муки. Сама сепаратистка утверждает, что это очень вкусно, но, судя по фото и по уточнению "не жалуемся", понятно, что все плохо.

В комментарии к радикально-патриотичному посту некой Мангасарян косяком потянулись соплеменники. "Умница", "держитесь", "кукуруза полезна", "гордимся тобой" и так далее - такие комментарии пишут армяне, проживающие, судя по информации с их страниц, в Москве, Лос-Анджелесе, Ереване, где-то в Европе. Комментариев от соседей "патриотки" немного. Один с сарказмом проходится по "здоровой диете" в ответ на разглагольствования зарубежных армянских дам о невероятной пользе кукурузной муки. Еще один мрачно замечает, что кукурузные лепешки хороши, пока не остынут, а потом...

В общем, у Анны Мангасарян праздник - она купила кукурузные лепешки, как утверждают, полезные для здоровья. Пусть даже они несъедобны, главное, что девичья честь осталась при ней, ведь хлеб испечен не из азербайджанской муки. От одной этой мысли он становится все вкуснее и вкуснее.

Кстати, как ранее анонсировали сепаратисты, с 5 сентября, то есть со вторника, в зоне РМК вводятся хлебные карточки. Хлеб отпускают по 200 граммов на человека. Между прочим, сепаратисты переплюнули даже ленинградскую блокаду времен Второй мировой. Как можно узнать из Сети, первоначальная норма хлеба по карточкам для ленинградцев составляла 800 граммов хлеба. В сентябре 1941 года, то есть с началом собственно блокады, нормы были снижены: рабочим и инженерно-техническим работникам - по 600 граммов, служащим - по 400 граммов, детям и иждивенцам - по 300 граммов. Сепаратисты Карабаха же отмерили местному населению по 200 граммов? И то при том, что в Ленинграде на момент начала войны проживало около 3 миллионов человек, а в зоне РМК - от силы 40-50 тысяч.

Армянские СМИ со вчерашнего дня только о том и пишут - об очередях в пункты продажи "порционного" хлеба. Дефицит муки, жалуются местные "чиновники", гордо выпячивая груди. Типа, они вводят карточки, но не сдаются. В данном случае не сдаются означает не разблокируют дорогу в Аскеране для доставки муки, привезенной Красным Полумесяцем.

Надо сказать, что с хлебным шоу манипуляторы несколько опоздали. Введи они карточки дней на десять раньше, возможно, реакция "цивилизованного мира" на эту выходку было бы более впечатляющей. А сейчас реакция вялая и особого сочувствия к жителям зоны РМК не наблюдается. Потому что никто не хочет выглядеть дураком. Если сепаратистке Мангасарян нравится выглядеть, пардон, дурой, это ее дело, а, например, европейским чиновникам не хочется, чтобы их лишний раз ткнули носом в кричащие обстоятельства - в простаивающие неделю на дороге Агдам-Ханкенди грузовики с 40 тоннами муки. Хотелось бы их не замечать и наслаждаться устроенным сепаратистами спектаклем, но не получается. И складывается глупейшая ситуация - сепаратисты демонстративно вводят карточки на хлеб в то время, как этот хлеб стоит за шлагбаумом в Агдаме в ожидании окончания бездарного шоу.

Роли уже розданы, и ясно видно, кто ломает комедию. Эй, армяне, ау, может, хватит? Постя кукурузные лепешки и облегченно вздыхая "главное, что не из Агдама", вы выглядите глупо. Ситуация не жалостливая, а смешная. Она реально смешная. Очень смешно вы смотритесь с вашими талончиками в очередях за хлебом. Выкиньте их и разблокируйте дорогу. И будет вам счастье, то есть нормальный хлеб. Никто в сложившейся ситуации не может вас жалеть и вам сочувствовать, потому что над клоунами принято смеяться. Вы видели когда-нибудь, чтобы в цирке во время клоунской репризы зрители рыдали?

Короче - Анне Мангасарян приятного аппетита. Лепешки, должно быть, уже давно остыли, а значит, стали несъедобны.