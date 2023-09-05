Известный голландский писатель поддержал справедливую позицию Азербайджана

Голландский писатель-публицист, работник образования, автор книги о Ходжалинском геноциде Генри Ван Ренс поддержал мирную акцию азербайджанской общины этой страны перед Гаагским дворцом правосудия.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, писатель заявил, что является сторонником Азербайджана и не скрывает этого. Отметив, что Азербайджан на протяжении 30 лет подвергался оккупации и агрессии со стороны Армении, Генри Ван Ренс раскритиковал открытую проармянскую позицию некоторых СМИ и журналистов в Нидерландах, их одностороннее и предвзятое освещение происходящего на азербайджано-армянской границе.

Напомнив, что в своей книге о Ходжалинском геноциде он изложил правду о Карабахе, писатель сказал, что, как и его азербайджанские друзья, он верит, что усилия азербайджанского государства по установлению мира в регионе принесут положительные результаты.

Отметим, что Генри Ван Ренс - писатель-публицист, путешествующий по миру на автомобиле. С 2009 года он ежегодно посещает Азербайджан и регионы нашей страны. После блестящей Победы Азербайджана в 2020 году он посетил освобожденный от оккупации Агдам и стал живым свидетелем зверств, совершенных Арменией во время оккупации на древних азербайджанских землях.

В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида, 26 февраля этого года, голландский писатель выступил на Общеевропейском карабахском митинге, проведенном азербайджанской диаспорой с требованием "Справедливость к Ходжалы!" на знаменитой площади Хельденплац в Вене, призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид и потребовал привлечь к ответственности армянских преступников, учинивших эту кровавую резню.