Фактор личности Президента Азербайджана Ильхама Алиева: в чем прав Петер Сийярто?

Автор: Акпер Гасанов

В заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которое он сделал на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Будапеште, нет ничего принципиально нового. Действительно, в первом полугодии текущего года товарооборот между Венгрией и Азербайджаном увеличился вдвое по сравнению со всем периодом прошлого года. И это - итог огромной работы, проводимой как в Баку, так и в Будапеште.

Сийярто приветствовал соглашение о том, что венгерские компании могут участвовать в восстановлении Карабахского региона. Он добавил, что две местные фармацевтические компании собираются инвестировать в Азербайджан, а в ближайшее время "Hell Energy" также планирует построить в Азербайджане завод стоимостью около 200 миллионов долларов. И все это тоже - предмет для гордости как Азербайджана, так и Венгрии.

Тем более, что были и иные времена.

"Я помню, когда мы начали строить отношения с Азербайджаном в 2010-2011 годах, в Европе на нас смотрели свысока. Поэтому забавно видеть, как сейчас западноевропейские лидеры подталкивают друг друга сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку", - отметил глава МИД Венгрии.

И это тоже правда.

Ведь именно там же, в Будапеште, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Будапеште с комиссаром Европейского союза по политике соседства и расширения Оливером Вархели. Так вот в ходе этой встречи было подчеркнуто наличие обширной повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, выражено удовлетворение уровнем развития отношений в различных областях, включая политические, экономические, торговые, транспортные сферы и энергобезопасность.

Также было отмечено, что предполагаемое подписание нового двустороннего соглашения может сыграть важную роль в дальнейшем развитии связей. Ну и наконец, была подчеркнута важность совместной деятельности в области энергетической безопасности и развития альтернативных источников энергии в рамках меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической области между Азербайджаном и ЕС.

И это правда.

Возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан давно и прочно зарекомендовал себя в качестве надежного партнера ЕС, обеспечивающего его энергетическую безопасность. Уже очевидно, что Азербайджан выполнит взятое на себя 18 июля 2022 года обязательство по удвоению и стабильным поставкам природного газа по расширяемой части Южного газового коридора. И основной ресурсной базой для этого будет как раз месторождение "Абшерон".

Благодаря этому, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заслужил глубочайшее уважение в ЕС, о чем неоднократно и открыто заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также напомню, что и итальянские политики всегда открыто демонстрировали пиетет к официальному Баку, всегда подчеркивали важность развития отношений с нашей страной.

В связи с этим напомню, что в своем обращении к участникам X Глобального Бакинского форума президент Италии Серджио Маттарелла подчеркнул, что высоко оценивает деятельность главы нашего государства. Стоит также упомянуть про письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованное участникам X Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что западные страны ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность и что сегодня очень важен вопрос азербайджанской инициативы "зеленой" энергии и ее передачи по дну Черного моря. Такого рода заявления доказывают одну простую вещь - благодаря блестяще продуманной и смелой, решительно реализованной внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наша страна обретает все большее число друзей в мире.

Вспомним также заявления экс-президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Петра Порошенко, действующего главы украинского государства Владимира Зеленского. Вспомним и заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Все они подчеркивают не только блестящие победы Азербайджана, но и фактор личности Президента нашей страны Ильхама Алиева.

Ровно такой же, огромный личный авторитет есть у Президента Азербайджана в странах тюркского мира, в Китае и в России. Это тот самый фактор, который сквозь зубы вынуждены признавать даже многие армянские политики, с грустью окидывающие взором свою политическую сцену и констатирующие, что на ней нет никого, кто близко бы стоял в сравнении с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.