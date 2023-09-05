5 сентября 2023 года в рамках официального визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, межпарламентские связи, текущая ситуация в регионе.

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