https://news.day.az/politics/1595228.html Словакия разработала проект "умного села" для села Гарванд Агдамского района
Словакия разработала проект "умного села" для села Гарванд Агдамского района
Словакия разработала проект "умное село" для села Гарванд Агдамского района.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Национального совета Словакии Борис Коллар, прибывший с визитом в Баку.
"Цель моего визита в Азербайджан - способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, в том числе экономических связей", - сказал он.
Коллар также отметил, что состоятся встречи по поводу разработанного Словакией проекта "умное село" в селе Гарванд Агдамского района.
"Для нас очень важны тесные связи с Азербайджаном. Мы намерены вывести торгово-экономические отношения с Азербайджаном на новый этап", - сказал он.
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