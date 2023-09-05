Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален информацией о гибели военнослужащих Военно-морских сил братского Пакистана, в результате крушения вертолета в городе Гвадар, штат Белуджистан. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших! Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно", - говорится в письме.