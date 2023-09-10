Армянская атака на западные СМИ: угрозы и шантаж

Подход с двойными стандартами к аналогичным проблемам на постсоветских территориях со стороны прозападных и западных СМИ, особенно французских, вызывает недовольство в азербайджанском обществе по отношению к тем же СМИ.

Когда СССР распался, некоторая часть Азербайджана, Грузии, Молдовы, а затем и Украины была захвачена их соседями под предлогом "самоопределения наций". Однако дело в том, что хотя четыре упомянутые страны сегодня страдают от одной и той же проблемы, подход Запада не выглядит однозначным.

Особенно когда вопрос касается территориальной целостности Азербайджана, прозападные (на бывших советских территориях) и западные СМИ, в том числе французская пресса, пытаются представить проблемы в совершенно ином направлении. То есть при обсуждении тех же проблем Азербайджан выделяется среди трех других постсоветских стран, и цели полностью направлены против нашей страны. Возьмем, к примеру, "Дождь ТВ".

Дождь ТВ - российский телеканал, вещающий из Европы. Когда в 2020 году разразилась 44-дневная война с нападением Армении на Азербайджан, телеканал отправил одного из своих корреспондентов в Армению, а другого - в Азербайджан. Телевидение позволило армянским пропагандистам выливать в эфир ложную информацию о событиях. Телевидение обосновало свой поступок "беспристрастностью СМИ". Однако, когда началась украинская война "Дождь" не стал активно освещать события с обеих сторон, обосновывая свой поступок тем, что "не принижает значение нарушения территориальной целостности".

Когда украинские спецслужбы арестовали российских агентов, прозападные и западные СМИ преподнесли это как юридический акт, совершенный украинской стороной. Но когда в Азербайджане арестовали Вагифа Хачатряна, который пытал азербайджанских военнопленных и прижигал их раскаленным крестом, те же СМИ интерпретировали это как "похищение". Когда прогремел взрыв на Крымском мосте, западные СМИ поддержали это, заявив, что Россия использует мост не только для решения гуманитарных задач, но и для перевозки оружия.

Однако, когда Азербайджан установил пограничный пункт на дороге Лачин-Ханкенди, который армяне использовали не только для решения гуманитарных задач, но и для незаконной перевозки оружия, те же СМИ подняли шум и обвинили Азербайджан в проведении политики "этнической чистки". Например, французские, которые неуместно критикуют Азербайджан при любой возможности и призвают к введению санкций против Баку.

Разумеется, такая позиция Запада и Франции в отношении Азербайджана не только формирует в обществе негативное мнение о двойных стандартах, но и полностью дискредитирует имидж западной прессы. Даже те медиа организации, которые якобы пытались защитить Украину и другие постсоветские государства, вызывают ряд вопросов по поводу своей предвзятой деятельности.

Для выяснения сути дела первая англоязычная газета Азербайджана "Azernews" ознакомилась с мнением доцента Университета ADA, научного сотрудника Института развития и дипломатии Максима Гоэна.

Эксперт уточнил, что разница в подходах тех или иных СМИ действительно есть. Как подчеркивает научный сотрудник, западные СМИ поддерживают армян из-за их постоянных угроз, разыгрывания карт жертвы и деловых отношений посредством армянского лобби, а также отсутствия соответствующих ответов с тюркской стороны.

"В отличие от армянской диаспоры, в других диаспорах никогда не было групп, использующих электоральный шантаж, угрозы жизни журналистов и коррупцию с целью получить содействие. Во Франции журналистам открыто угрожали расправой во время войны 2020 года только за то, что они раскрыли участие неонацистов в рядах армянской армии. Другие получили такие же угрозы за репортаж о гражданских жертвах, которые произошли в Азербайджане из-за обстрелов со стороны Армении", - отметил Максим Гоэн.

По его мнению, Армению решаются поддерживать непосредственно журналисты, а не органы СМИ в целом. В пример эксперт привел Александра Девеккио и Жана-Кристопа Бюиссоне.

"В настоящее время ежедневные проблемы во французских СМИ почти полностью исходят от двух редакторов - Александра Девеккио (из-за его близости к Кремлю) и Жана-Кристофа Бюиссона, которые нашли в "армянском деле" выгоду для решения своих личных проблем. Очевидно, армянское националистическое руководство их поощряло и, в случае с Жаном-Кристофом Бюиссоном, стояло у истоков своей позиции по этому вопросу. Что касается France 24, то здесь ситуация более неоднозначная, поскольку недавно они взяли интервью у представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и организовали дебаты между ним и лидером АРФФ Франком "Мурадом" Папазяном в 2016-м году. Одним из главных источников проблем является то, что у France 24 есть корреспондент в Ереване и нет в Баку", - сказал Максим Гоэн.

Он добавил, что некоторые армянские бизнесмены владеют акциями СМИ, и это также влияет на их поведение.

"Папазян владеет миноритарной частью акций "Либерасьон". Как следствие, гораздо более частыми является проникновение в штат армянских националистов (ярким примером является Валери Торанян, экс-супруга бывшего лидера АСАЛА Жана-Марка "Ара" Тораняна). Преследуются также армянские журналисты, которые не являются националистами, но им приходится сотрудничать, чтобы не оказаться в изоляции. Яркий пример для второй категории - Кристиан Макарян", - заключил он.

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