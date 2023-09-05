Если бы мой сын нашелся, пришел бы конец мучительным ожиданиям.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила карабахскому бюро Trend Сона Фатуллаева - мать пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Бахтияра Фатуллаева, сражавшегося в 1994 году за село Ахмедбейли Физулинского района.

"Прошу наше государство помочь мне найти сына, который без вести пропал во время Первой Карабахской войны. По словам его боевых товарищей, он сражался героически, но попал в окружение и с тех пор о нем нет никой информации. Мой муж, несмотря на многократные поиски, не сумел его найти", - сказала С. Фатуллаева.

Отметим, что сегодня члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили массовое захоронение, обнаруженное на территории Шушинской тюрьмы.

Напомним, что в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие 17 людям.