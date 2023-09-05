Россия выступает за беспрепятственный допуск гумгрузов по дороге Агдам-Ханкенди

Россия выступает за беспрепятственный допуск гуманитарных грузов по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она отметила, что этот вопрос подробно обсуждался в ходе визита в Ереван специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

"В эти дни он находится в Баку. У него запланированы соответствующие консультации с нашими азербайджанскими партнерами. Мы действуем на основе комплексных трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении", - добавила Захарова.

Отметим, что отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже 8 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.