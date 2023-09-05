https://news.day.az/politics/1595260.html 29 лет мы живем с тоской по брату - сестра пропавшего без вести в I Карабахской войне
29 лет мы живем с тоской по брату - сестра пропавшего без вести в I Карабахской войне
Мы живем с тоской по моему брату уже 29 лет.
Об этом во вторник карабахскому бюро Trend сообщила Фарида Меликова - сестра пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Вафадара Мирзаева, передает Day.Az.
"Говорят, что он пропал без вести в направлении Муровдага. Мы приехали сюда, чтоб найти хоть какое-то утешение. Может, наш брат был здесь, может, он похоронен здесь. Слишком много "может". Мы все еще ждем", - добавила женщина.
Отметим, что сегодня члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили массовое захоронение, обнаруженное на территории Шушинской тюрьмы.
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