29 лет мы живем с тоской по брату

Мы живем с тоской по моему брату уже 29 лет.

Об этом во вторник карабахскому бюро Trend сообщила Фарида Меликова - сестра пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Вафадара Мирзаева, передает Day.Az.

"Говорят, что он пропал без вести в направлении Муровдага. Мы приехали сюда, чтоб найти хоть какое-то утешение. Может, наш брат был здесь, может, он похоронен здесь. Слишком много "может". Мы все еще ждем", - добавила женщина.

Отметим, что сегодня члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили массовое захоронение, обнаруженное на территории Шушинской тюрьмы.