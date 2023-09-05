https://news.day.az/politics/1595268.html Председатель Национального совета Словакии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Национального совета Словакии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом 5 сентября прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.
Как сообщает во вторник Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Ибрагимли, руководитель рабочей группы по азербайджано-словацким межпарламентским связям Анар Мамедов и другие официальные лица.
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