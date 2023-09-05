5 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел.

В рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличом Радманом и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

В ходе визита также ожидаются участие и выступление главы МИД Азербайджана на круглых столах, посвященных проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.