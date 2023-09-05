Мы ожидали, что армянские жители в Карабахе положительно воспримут отправку продовольствия Обществом Красного Полумесяца

Мы выразили готовность доставить продовольственную помощь армянскому населению, проживающему в Ханкенди, и ожидали, что армянские жители положительно воспримут это.

Как передает Day.Az, об этом в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) Новруз Аслан.

"Мы отправились туда с продовольственной помощью. На самом деле мы ожидали, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, воспримут это положительно", - сказал он.

Новруз Аслан отметил, что Общество Красного Полумесяца полно решимости выполнить эту миссию.

Он добавил, что армянские жители не должны отказываться от этой помощи, поддавшись каким-то чувствам.

"Они стали жертвой сепаратистов, каких-то сил. Пусть подумают, осмыслят, сделают выводы, воспользуются предлагаемыми им сегодня вариантами", - сказал он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже 8 дней ожидает пропуска перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

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