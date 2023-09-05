Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета нацбезопасности Израиля

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети "X".

На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.