https://news.day.az/politics/1595325.html Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета нацбезопасности Израиля
Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета нацбезопасности Израиля
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети "X".
На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.
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