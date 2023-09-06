Джейхун Байрамов проинформировал представителей академических кругов Хорватии о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Республику Хорватия 5 сентября принял участие в обсуждениях и выступил на круглом столе на тему "Проблемы безопасности на Южном Кавказе и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией", организованном хорватским Институтом развития и международных отношений (Institute for Development and International Relations - IRMO).

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в ходе круглого стола с участием представителей академических кругов и мозговых центров, действующих в Хорватии, были обсуждены текущие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, а также последняя ситуация в регионе.

Выступивший на обсуждениях министр Джейхун Байрамов отметил исключительную роль взаимных контактов, визитов на высоком уровне и механизма политических консультаций в развитии носящих характер стратегического партнерства отношений между Азербайджаном и Хорватией. Говоря о наличии двусторонней, в том числе многосторонней повестки взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, министр назвал достойной одобрения демонстрацию взаимной поддержку и солидарности, особенно в рамках международных организаций.

Он указал на значение использования имеющегося потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Хорватией в различных сферах, особенно в областях экономики, энергетической безопасности, альтернативной энергетики, инвестиций, транспорта, логистики, фармацевтики, туризма и др.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников мероприятия о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Среди вызовов, стоящих перед продвижением мирной повестки дня, он назвал замедляющие процесс позицию и провокации Армении, шаги против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, в том числе неполный вывод армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана, вмешательство в деятельность по реинтеграции в азербайджанское общество армянских жителей Карабахского региона и продолжение минной угрозы.

Министр подчеркнул, что лживая пропаганда, проводимая армянской стороной по вопросу Лачинской дороги, не имеет под собой оснований, что дороги, проходящие по территории Азербайджана, параллельно создают условия для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана, где проживают армянские жители, тем не менее представители Армении и созданного ею на нашей территории незаконного режима препятствуют процессу. Утверждения о "блокаде" и "тяжелой гуманитарной обстановке" в регионе являются не чем иным, как политическими манипуляциями. В этом контексте министр напомнил о злоупотреблениях Армении Лачинской дорогой на протяжении двух с половиной лет после войны.

По словам Джейхуна Байрамова, чтобы не упустить историческую возможность установления мира в регионе после почти 30-летнего конфликта, сегодня, как никогда раньше, важно, чтобы международное сообщество правильно оценило ситуацию в регионе, а также сформировало адекватную позицию против провокаций Армении.

Затем обсуждения продолжились сессией вопросов и ответов.