Председатель парламента Словакии ознакомился с восстановлением Физули

Делегация во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом прибыла из Баку в Физули.

Как сообщает в среду Day.Az, здесь высокого гостя проинформировали о работах, проводимых в этом районе.

Ожидается, что сегодня Коллар посетит также Шушу и Агдам.

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