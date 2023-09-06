https://news.day.az/politics/1595433.html Председатель парламента Словакии ознакомился с восстановлением Физули - ФОТО
Председатель парламента Словакии ознакомился с восстановлением Физули - ФОТО
Делегация во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом прибыла из Баку в Физули.
Как сообщает в среду Day.Az, здесь высокого гостя проинформировали о работах, проводимых в этом районе.
Ожидается, что сегодня Коллар посетит также Шушу и Агдам.
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