Проект "умное село" в Агдаме будет реализован за счет средств Азербайджана

В соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" до конца 2026 года предусмотрено переселение 34 тыс. 600 семей. В связи с этим составлен конкретный перечень городов, сел и поселков, подлежащих восстановлению. Одним из важнейших компонентов этого процесса является строительство "умных сел" и "умных городов".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Как известно, первое такое село - Агалы - было создано и сдано в пользование жителям в Зангиланском районе, в нем уже проживают семьи. Следующее такое село - Довлетъярлы - будет построено в Физулинском районе за счет собственных средств Азербайджанского государства", - отметил он.

По его словам, проектные работы в селе Довлетъярлы уже находятся на завершающей стадии. Земельные работы начнутся в течение месяца. Процедура государственных закупок уже началась.

"Третий подобный проект будет реализован в селе Баш Гарванд Агдамского района. В отличие от двух предыдущих проектов, проектированием села Баш Гарванд займутся специалисты Словацкой Республики. Несомненно, этот проект будет реализован за счет средств Азербайджанского государства. "Умные" решения, которые будут применены здесь, с большой эффективностью применяются во всем мире словацкими специалистами и инженерами в сфере инфраструктуры. Мы считаем, что это одно из новшеств в процессе восстановления. Отмечу, что в рамках проекта на основе концепции "умное село" планируется заново отстроить село общей площадью 470 гектаров. На первом этапе сюда планируется переселить 5 500 человек, на втором - 1 170 человек. Сначала в село будет переселено 917 семей, а на следующем этапе - 600 семей", - подчеркнул Гусейнов.

Он добавил, что еще одним моментом, повышающим значимость данного проекта, является расположение села Баш Гарванд на так называемой бывшей линии соприкосновения, на сильно загрязненной минами территории. Спецпредставитель главы государства выразил надежду, что проект в селе Баш Гарванд будет завершен в ближайшее время.