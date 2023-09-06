ВС Азербайджана не дали армянами провести инженерные работы в Лачинском направлении

6 сентября примерно в 12:10 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Лачинском направлении, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, копка была немедленно остановлена", - сообщили в ведомстве.